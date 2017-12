Ljuboja pode tomar vaga de Kezman no ataque da Sérvia O atacante Mateja Kezman, do Atlético de Madri, considerado pela Argentina como um dos perigos para a equipe na partida desta sexta-feira, em Gelsenkirchen, pode ser sacado pelo técnico Ilija Petkovic. Ele daria lugar a Daniel Ljuboja, que entrou em seu lugar no segundo tempo da derrota para a Holanda, no domingo passado, e treinou bem durante a semana. Outra substituição na equipe é a entrada de Koroman no lugar de Nenad Djordjevic, que se contundiu durante a partida contra os holandeses. Nesta quinta-feira, porém, o assunto principal no treino foi uma confusão relatada pela imprensa sérvia entre Ljuboja, o provável novo titular do ataque, e o meia Stankovic, principal astro da equipe. "Não vamos tolerar notícias fabricadas", disse um irritado Petkovic, que já esteve sob fogo cerrado da imprensa ao convocar seu filho Dusan Petkovic para o lugar do contundido Vucinic - irritado com as críticas, Dusan deixou a seleção antes da viagem para a Alemanha. "Essa reportagem não faz sentido algum. Não vou perder tempo desmentindo algo que não aconteceu", disse Ljuboja, que, se for confirmado no ataque, terá a chance de acompanhar o veterano Savo Milosevic em sua centésima partida pela seleção de Sérvia e Montenegro - ele estreou pela equipe num jogo contra o Brasil, em Porto Alegre, em 1994, em que a então Iugoslávia perdeu por 2 a 0.