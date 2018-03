Local onde está Seleção sofre tremor Um leve tremor de terra atingiu a cidade de Kashima, a 120 quilômetros de Tóquio, pouco depois das 9 horas desta quinta-feira no Japão (pouco depois das 21 horas de quarta-feira, em Brasília). A seleção brasileira encontra-se na cidade para a disputa da Copa das Confederações. No Kashima Ivy Hotel, onde estão vários jornalistas brasileiros, o tremor de três a cinco segundos assustou os hóspedes. Nos quartos, as camas sacolejaram e garrafas e copos com água mineral pareciam reproduzir o movimento de pequenas marolas. A recepcionista do hotel informou que esses tremores são normais e que o prédio dispõe de um mecanismo de absorção desses movimentos imprevisíveis. Chove muito na cidade e faz frio.