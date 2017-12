Localizada tripulação do barco de ex-goleiro As equipes de resgate da marinha localizaram o ex-goleiro do Fluminense Ricardo Pinto e os outros três ocupantes do barco desaparecido desde a manhã de quarta-feira, no litoral do Paraná. Ricardo Pinto já entrou em contato com sua família por telefone. Ele, os amigos Ivan Pinto Ribeiro e Juarez Gams, e um marinheiro identificado como Jorge passam bem, apesar de desidratados. O ex-goleiro do Clube Atlético Paranaense e do Fluminense saiu na manhã de quarta-feira com os amigos para pescar próximo à Ilha dos Currais, no Paraná. Eles usaram uma lancha de 24 pés que, segundo a Capitania dos Portos, dificilmente vira em caso de mar revolto. As informações são da Agência Brasil.