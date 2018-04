Loco Abreu diz realizar sonho em chegada ao Nacional O atacante Loco Abreu foi apresentado como grande reforço do Nacional, do Uruguai, na manhã deste domingo, no Estádio Parque Central, perante cerca de três mil torcedores do clube que, ao lado do Peñarol, é um dos maiores do país. O jogador, vindo do Botafogo, já acumulava outras três passagens pela equipe.