Loco Abreu, enfim, deixa o Botafogo e acerta com o Nacional-URU

MONTEVIDÉU - Loco Abreu encerrou a "novela" nesta sexta-feira e confirmou sua transferência para o Nacional, do Uruguai, time que iniciou sua carreira no futebol. Sem espaço no Botafogo, o atacante havia sido liberado para negociar com outros clubes no início desta semana.

"Sebastián ''Loco'' Abreu acaba de acertar sua saída do Botafogo e volta ao clube do seu coração. O número 13 já é jogador do Nacional, atual bicampeão do futebol uruguaio", registrou nota oficial no site do jogador. "El Loco poderá assim realizar seu desejo de jogar novamente no clube que defendeu ao longo de quase oito anos".

Ao fazer o anúncio, Loco Abreu encerrou uma "novela" que vinha se arrastando desde o fim do Campeonato Brasileiro de 2012, no início de dezembro. O atacante defendeu o Figueirense durante a competição, por empréstimo, e já havia dado indicações de que não queria jogar novamente no Botafogo, sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira.

Loco Abreu perdeu espaço no time desde a chegada do treinador, no fim de 2011. O uruguaio desembarcou no clube carioca no início de 2010 e não demorou para se transformar em um dos líderes da equipe. Lá, se sagrou campeão carioca em 2010, após as conquistas da Taça Rio e da Taça Guanabara. No ano passado, participou do título da Taça Rio.

Foram ao todo dois e meio defendendo as cores do Botafogo. No ano passado, após atritos com Oswaldo de Oliveira, o atacante foi emprestado ao Figueirense, mas, por conta de seguidas lesões, não conseguiu ajudar o time catarinense a escapar do rebaixamento para a Série B.

De volta ao Nacional, onde já teve três passagens, Loco Abreu deverá disputar a Copa Libertadores. Aos 36 anos, o atacante deve se aposentar no clube que o projetou para a seleção uruguaia e para o futebol mundial.