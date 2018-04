Loco Abreu marca gol em treino coletivo do Botafogo

O técnico Estevam Soares repetiu no treinamento desta terça-feira a mesma escalação utilizada na vitória sobre o Macaé, por 3 a 2, no último sábado, pelo Campeonato Carioca. Com isso, Loco Abreu jogou os 40 minutos da atividade pelo time reserva.

O Botafogo enfrenta o Friburguense nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, sem Loco Abreu, Fábio Ferreira e Vinícius Colombiano. Ainda sem regularização junto à Federação Carioca, eles devem estar aptos a jogar apenas no próximo domingo, no clássico contra o Vasco.