Locutor é trocado durante jogo por incentivar torcida alemã A Fifa informou, neste sábado, que o locutor oficial do Estádio Olímpico de Berlim, o veterano Andreas Wenzel, teve que ser substituído durante a partida entre Alemanha e Argentina, na sexta, porque usou o microfone, logo após o anúncio de uma substituição, para pedir o apoio dos torcedores alemães para a seleção de Jürgen Klinsmann. Rapidamente, a entidade retirou Wenzel da cabine e colocou um membro do Comitê Organizador da Copa do Mundo. "Não há lugar para esse tipo de demonstração, o locutor deve ser neutro", disse o porta-voz do Comitê, Markus Siegler. "Não é aceitável", pontuou. A Alemanha derrotou a Argentina nos pênaltis, por 4 a 2, após o jogo ter acabado em 1 a 1. Agora a seleção da casa jogará contra a Itália, que venceu a Ucrânia por 3 a 0.