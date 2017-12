Locutores pedem placa no Morumbi Os narradores de rádio que trabalharam no clássico são unânimes em sugerir ao presidente Paulo Amaral, do São Paulo, a colocação de uma placa no Morumbi para homenagear o gol de Alex. ?Os são-paulinos vivem dizendo que são diferentes de outros torcedores. Essa seria a oportunidade de mostrar essa grandeza?, diz Nílson César, da Jovem Pan. ?Seria uma atitude legal do São Paulo, mas isso é utópico, não vai acontecer?, afirma José Silvério, da Bandeirantes. Leia mais no Jornal da Tarde