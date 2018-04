Lodeiro brinca e diz que também levou 'finta' de Seedorf Depois da oitava vitória seguida, o Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira pensando na estreia pela Copa do Brasil, quarta, contra o Sobradinho, fora de casa. Os atletas começaram a treinar com a bola do torneio, laranja e diferente da do Campeonato Carioca. O dia ainda foi de contemplação ao bonito lance do meia holandês Seedorf, a la Garrincha, que resultou no segundo gol do uruguaio Lodeiro.