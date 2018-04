Lodeiro celebra volta ao Botafogo com gol e sem dores A lesão muscular que tirou Lodeiro dos gramados por dez dias ficou no passado, e o uruguaio pôde mostrar isso na goleada por 5 a 0 diante do Resende, no último sábado, que garantiu o Botafogo na decisão da Taça Rio. Recuperado de um problema na coxa esquerda, o meia foi o destaque da vitória, marcando um belo gol e dando passe para outros dois.