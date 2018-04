Lodeiro diz que Corinthians será teste para Botafogo Um dos destaques do Botafogo na conquista do título do Campeonato Carioca, o meia Lodeiro quer que o time prove seu valor no Brasileirão, que começa neste fim de semana. Logo na estreia, os botafoguenses terão pela frente o Corinthians, no Pacaembu, em duelo entre os campeões estaduais do Rio e de São Paulo. Mas antes, nesta quarta-feira, faz o jogo da volta contra o CRB-AL, pela segunda fase da Copa do Brasil, em Volta Redonda (RJ).