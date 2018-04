Lodeiro é titular em primeiro coletivo do Botafogo

SAQUAREMA - O Botafogo realizou neste sábado, em Saquarema, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei, o seu primeiro treino coletivo do ano. E a equipe começa 2013 cheia de novidades. Como Seedorf só vai iniciar a pré-temporada em 2013, o uruguaio Lodeiro ganhou uma chance ao lado de Fellype Gabriel e Andrezinho no meio-campo.

"Sempre que se começa a pré-temporada com um time a tendência é ser melhor. Tento fazer as coisas certas para demonstrar ao treinador que pode contar comigo. O meu período de adaptação foi bom, mas já me sinto melhor. Estou bem para ajudar o Botafogo a conseguir títulos e vaga na Libetadores", afirma Lodeiro, que não participou da pré-temporada alvinegra em 2012.

Outra novidade do técnico Osvaldo de Oliveira foi a presença do contestado Rafael Marques como único atacante. Bruno Mendes, que deve ser titular no Campeonato Carioca, está com a seleção sub-20. Henrique, outro que briga pela titularidade, entrou no segundo tempo na equipe e fez o único gol da atividade.

De resto, praticamente o mesmo time que fechou 2012. Na defesa, com Dória na seleção sub-20, Bolívar entrou ao lado de Antônio Carlos. Já nas laterais seguem Lucas e Márcio Azevedo, com Renato sendo o volante marcador.