Loew confirma Adler como titular do gol da Alemanha

Adler já havia substituído Enke nos últimos dois jogos da seleção alemã e Loew confirmou na última segunda-feira que Enke, desta vez por causa de uma infecção estomacal, não será convocado para os duelos com a Rússia, no dia 10 de outubro, e contra a Finlândia, no dia 14 do mesmo mês, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa.

Perguntado sobre quem será o goleiro titular para os dois confrontos pelo jornal alemão Bild, Loew respondeu: "Rene Adler, assumindo que nada sério acontece" com a sua opção. O treinador ainda acrescentou que tem "confiança absoluta" em Adler depois de o jogador ter ficado sem tomar gols nos últimos confrontos contra África do Sul e Azerbaijão.

Dois outros goleiros também estão lutando pela condição de titular do gol da seleção alemã, embora corra por fora: Tim Wiese, do Werder Bremen, e Manuel Neuer, do Schalke 04.