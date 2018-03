'Logo estarei de volta. Guerreiro atingido, não morto', escreve Gabriel Jesus

Depois de sofrer uma fratura no quinto metatarso do pé direito em jogo do Manchester City pelo Campeonato Inglês, Gabriel Jesus poderá ficar cerca de três meses sem jogar pelo clube. Apesar da frustração, o atacante brasileiro usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores.

"Deus escreve certo por linhas tortas. Obrigado a todos que me mandaram mensagem. Assim que estiver tudo resolvido, avisarei", escreveu. E usou hashtags com as mensagens: "Logo estarei de volta. Guerreiro atingido, não morto".

" Deus escreve certo por linhas tortas "... Obrigado todos que me mandaram msg , assim que estiver tudo resolvido avisarei ! #logoestareidevolta #guerreiroatigindonãomorto Uma publicação compartilhada por Gabriel Jesus Oficial (@dejesusoficial) em Fev 14, 2017 às 5:04 PST

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Manchester City ainda não estabeleceu um prazo de recuperação para Gabriel Jesus, informando que o período de afastamento previsto dependerá da realização de novos exames que serão feitos nos próximos dias.

É provável, entretanto, que o atacante não tenha condições de defender a seleção brasileira no próximo jogo das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. No dia 23 de março, o Brasil tem um encontro marcado com o Uruguai. Tite conversou com o jogador por telefone e reconheceu que Jesus está frustrado com o incidente.