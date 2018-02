Loja vai distribuir 10 mil ingressos O torcedor são-paulino tem uma última chance para comprar ingresso para a partida contra o Once Caldas, nesta quarta-feira, no Morumbi. A rede Habib?s vai distribuir 10 mil ingressos de arquibancada na promoção Torcida na Paz, nas unidades da capital, Grande São Paulo e algumas cidades do interior. Os ingressos devem estar disponíveis a partir das 11 horas, quando os restaurantes da rede abrirem. E é bom correr. Segundo a assessoria de comunicação da rede, os ingressos da Libertadores costumam esgotar rapidamente. Em algumas unidades, em menos de 30 minutos. Para comprar o ingresso, basta consumir R$ 6 de alimentos e pagar mais R$ 6 ou comprar a camiseta da torcida da paz (R$9,90) mais R$ 6. Desde esta segunda-feira, os ingressos estão praticamente esgotados. Restam apenas bilhetes das cadeiras cativas para os proprietários (R$20) e do sócio torcedor (R$ 10). Não há mais ingressos nos demais setores. A expectativa é que o Morumbi esteja com lotação máxima (70 mil pessoas). Nesse caso, será o melhor público do São Paulo na competição no ano. Contra o Rosário Central, por exemplo, foram 59.413 pagantes; contra o Deportivo Táchira, 56.755; e contra o Alianza Lima, 42.784.