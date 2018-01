Lokomotiv e Arsenal empatam em Moscou Lokomotiv e Arsenal empataram por 0 a 0, nesta terça-feira, em Moscou, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Com isso, o time inglês, que tinha perdido para a Inter de Milão na estréia, somou seu primeiro ponto no grupo B. Já a equipe russa está com 2, pois tinha empatado com o Dynamo de Kiev. Ainda nesta terça-feira, pelo mesmo grupo, a Inter recebe o Dynamo em Milão.