Londrina ainda busca 1ª vitória na Série B O Londrina busca neste sábado a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Ituano, às 16 horas, no estádio do Café. Os dois times não vêm bem na competição e estão separados por apenas três pontos: 5 para os paulistas e 2 para os paranaenses. O técnico Caio Júnior teve boas notícias na tarde desta sexta-feira. O clube conseguiu efeito suspensivo para o lateral-direito Carlos Alberto, condenado a suspensão por 120 dias, em razão de agressão na primeira partida da Série B. O lateral-direito Ivonaldo, que veio do Atlético Mineiro, também está com a situação regularizada e poderá jogar. Além disso, Fábio Carioca pode ganhar a posição de Rodrigo na defesa. Com isso, o time ganharia velocidade na saída de bola. "Estou procurando encaixar a equipe da melhor maneira, dentro do que conheço do Ituano", explicou Caio Júnior.