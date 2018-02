Londrina apresenta novo treinador O Londrina acertou nesta quarta-feira, no fim da tarde, a contratação do técnico Abel Ribeiro para tentar tirar a equipe da última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro e livrá-lo do rebaixamento. Ribeiro deve ser apresentado na tarde desta quinta à equipe iniciando o trabalho para o jogo do dia 6 contra o Fortaleza. O treinador fez carreira em equipes de Santa Catarina, sendo o responsável pela recuperação do Figueirense em 1999, quando subiu da Série C para a B. Em 2001 estava na coordenação técnica quando o mesmo time voltou à Série A.