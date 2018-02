Londrina atrás da primeira vitória O Londrina tenta amanhã, às 16 horas, contra o Santo André, no ABC Paulista, a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro para livrar-se do vexame de segurar a lanterna e ser ultrapassado pelo time que perdeu 12 pontos no início da competição. O Santo André está na última colocação com apenas um ponto, enquanto o Londrina soma três. Para não correr riscos, o técnico Lico deve armar um time bastante fechado no meio-de-campo, em que a novidade é a estréia do volante Pingo, de 36 anos. "É um jogador de personalidade e experiente", elogia o treinador. "Sabe controlar a ansiedade dos mais jovens e administra o momento certo de atacar." O zagueiro Luís Oscar e o atacante Carazinho, que vieram do 15 de Campo Bom (RS), podem fazer a estréia, dependendo apenas da regularização da documentação.