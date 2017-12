Londrina, com 3 zagueiros, tenta 1ª vitória O técnico do Londrina, Caio Júnior, deverá adotar o esquema com três zagueiros para buscar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 16 horas, contra o Vila Nova, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mas nesta sexta à tarde ele ainda dependia da liberação dos jogadores Leandro, que é meia, mas deve atuar na ala esquerda, e João Renato, que deve atuar como terceiro zagueiro, cujos documentos esperavam regularização na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Estou tentando colocar o time com a minha cara, com o que eu penso e em cima do que estou vendo", disse o técnico. Mas ele também faz um trabalho intenso de motivação do grupo que conseguiu apenas três pontos e está no 22º lugar. "Não adianta ficar se lamentando e vendo só o lado ruim das coisas", incentivou Caio Júnior. "Estamos sem vitória, mas também estamos há dois jogos sem levar gols." Conhecendo as dimensões do campo do Estádio Serra Dourada, ele já orientou os jogadores: "Tem que ter cuidado, não se desorganizar em campo."