Londrina com problemas na Copa do Brasil Problemas é o que não faltam para o técnico Raul Plassmann. Com vários jogadores sem condições de jogo, ele vai ter que pensar muito para escalar a equipe do Londrina que recebe o América-RJ nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio do Café, pela Copa do Brasil. A maior preocupação de Raul está na defesa. Os zagueiros Rodrigo e Thiago Matias, contratados junto ao Palmeiras, não foram inscritos a tempo na CBF. Para piorar, os reservas imediatos também estão sem condições de jogo. Charles está machucado e Luís Henrique foi expulso na partida de ida. Também com problemas de registro, o meia Leo e o atacante Cahé vão ficar de fora, assim como os volantes Rogério e Márcio. Sem opções, Raul deve improvisar. O volante Rocha e o meia Eduardo Neves têm boas chances de formarem a dupla de zagueiros. Por ter vencido por 1 a 0 o jogo de ida, o Londrina se classifica até com um empate. O vencedor deste confronto vai pegar o Grêmio-RS ou o Serc-MS.