Londrina comemora após ganhar última vaga na Copa do Brasil de 2017

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou os 91 clubes que vão participar da edição 2017 da Copa do Brasil, que novamente vai de fevereiro a dezembro. A lista foi comemorada pelo Londrina, do Paraná, que ficou com a 10.ª e última vaga disponível a partir do ranking nacional, no qual aparece na 45.ª colocação.

Pelos critérios da CBF, os resultados dos campeonatos estaduais definem 70 participantes da primeira fase. Dez vagas ficam com os melhores times do ranking nacional que não conseguiram a classificação: São Paulo, Ponte Preta, Ceará, Avaí, Bragantino, Portuguesa, Boa, Oeste, ASA e Londrina.

O Tupi, 47.º do ranking divulgado na terça-feira, é o melhor time entre os que não se classificaram. Perdeu a vaga para o Londrina por apenas sete pontos. "O calendário de 2017 será completo para o Londrina", comemorou o clube paranaense, que também jogará a Série B e a Copa da Primeira Liga.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana durando o ano todo, a CBF teve que mexer no formato da Copa do Brasil. Os oito times que estarão na Libertadores vão entrar só nas oitavas de final da Copa do Brasil, assim como os campeões da Copa Verde (Paysandu), da Copa do Nordeste (Santa Cruz) e da Série B (Atlético-GO). Os demais 80 times, assim, vão brigar por apenas cinco vagas nas oitavas de final, quando vão se juntar aos 11 pré-classificados.

Os 10 mais bem colocados no ranking nacional serão cabeças de chave no sorteio a ser realizado na quinta-feira pela manhã e não se enfrentam até a última fase antes das oitavas. Terão esse privilégio Corinthians, Cruzeiro, Inter, São Paulo, Fluminense, Vasco, Coritiba, Ponte Preta, Figueirense e Sport.

Na primeira fase, esses times, do pote A, vão pegar os adversários do pote E, que tem: Rio Branco-AC, Campinense-PB, Santos-AP, Globo-RN, Princesa do Solimões-AM, Caldense-MG, Volta Redonda-RJ, Moto Club-MA, Vitória da Conquista-BA e CSA-AL. Os confrontos serão só de ida, na casa desses times de menor tradição, que precisam vencer. Um empate classifica os grandes.

No total, serão 12 times paulistas participando da Copa do Brasil: São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Ponte Preta, Bragantino, Portuguesa, Oeste, Santo André, Ferroviária, São Bento e Audax. Minas Gerais, Rio e Santa Catarina terão seis representantes cada.