Londrina confia na dupla de ataque O Londrina entra em campo na noite de sexta-feira para enfrentar a Portuguesa apostando na dupla de atacantes Marcelo Silva e Paraguaio e na invencibilidade que vem mantendo em casa nos últimos 22 jogos que disputou pela Série B. O jogo será no Estádio do Café, com capacidade para 45 mil pessoas. Marcelo Silva e Paraguaio, responsáveis pelo bom desempenho do Londrina no último Campeonato Paranaense, estavam contundidos e ainda não participaram juntos de nenhum jogo pelo Brasileiro. Para o técnico Roberto Fernandes, a participação da dupla é a esperança de reverter o fraco desempenho do time no atual estágio do Brasileiro, no qual amarga o 20º lugar, tendo ganho apenas uma das cinco partidas disputadas. A que venceu, foi justamente em casa. Fernandes ainda não definiu, apesar do coletivo desta quinta-feira, se Marcelo ficará no gol ou será substituído por Serginho e se a lateral-direita ficará sob responsabilidade de Jamur ou Cassiano.