Londrina demite técnico e perde goleiro A derrota do Londrina para o América (MG), sexta-feira, por 1 a 0, em Belo Horizonte, custou o cargo do técnico Caio Júnior, demitido domingo à noite. Para a próxima partida, sábado, contra o América (RN), em Londrina, o time será comandado por Antonio Lico Nunes, que até agora vinha respondendo pela supervisão. Lico é o terceiro técnico a assumir o time após oito rodadas. O primeiro tinha sido Raul Plasmann. O goleiro Adir, um dos destaques do time, que tinha atuado sob o comando de Caio no Cianorte, pediu demissão e retornou ao time de origem, que irá disputar a Série C. Em quatro rodadas, Caio conseguiu apenas um empate em casa, contra o Ituano, como resultado mais expressivo, perdendo os outros três compromissos. Ele não gostou da decisão da diretoria. "Assumi o Londrina numa situação dificílima. Agora que estávamos dando uma encorpada no time e teríamos a estréia dos jogadores contratados após minha chegada, fui surpreendido com esta decisão." O time é o penúltimo colocado, com três pontos. No pouco tempo em que ficou no Londrina, Caio pediu a rescisão de contrato de sete jogadores e a contratação de outros seis. Sua maior expectativa era pela estréia, a partir da próxima rodada, do zagueiro Edinho Baiano, do volante Pingo e do atacante Flávio. "Tinha certeza que nosso time ia entrar nos eixos."