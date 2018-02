Londrina demite terceiro técnico O Londrina demitiu hoje o técnico Antonio Nunes, o Lico. Foi o terceiro treinador a perder o emprego no clube, após 11 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes dele já tinham ocupado o posto Raul Plassmann e Caio Júnior. Até a tarde de hoje ainda não havia sido definido o novo técnico, mas a diretoria tentava resolver a questão rapidamente. Lico, que tinha anteriormente o cargo de supervisor, não suportou a terceira derrota em três jogos à frente do time. Na noite de ontem, foi a vez de o Caxias colocar 1 a 0 sobre o Tubarão, dentro do Estádio do Café, em Londrina. Lanterna da competição, com apenas três pontos, fruto de empates, o Londrina vê cada vez mais perto o rebaixamento para a terceira divisão. A próxima partida será dia 6 de julho, contra o Fortaleza.