Londrina e América-RN vencem na Série B Em jogo emocionante, o Londrina derrotou, neste domingo, o Mogi Mirim, por 4 a 2, no Estádio do Café, em Londrina, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time paulista não teve forças para segurar o forte ataque do clube paranaense, comandado por Anderson Lobão, autor de dois gols. Com a derrota, o Mogi caiu para a 21ª colocação, com 18 pontos, enquanto o Londrina subiu para o sétimo lugar, com 23, e voltou a figurar entre os oito primeiros. Os paulistas saíram na frente com o veterano Clóvis aos 20 minutos, mas o empate veio aos 35 minutos com o meia Valdeir. Na segunda etapa, o ritmo dos times caíram. A partir dos 30 minutos, porém, após a virada do Londrina, com gol de Marcelo Silva, o jogo esquentou. Aos 35 minutos, em cobrança de falta, o zagueiro Joel empatou para o Mogi, mas um minuto depois Anderson Lobão colocou os paranaenses na frente. E aos 40 minutos, novamente Lobão marcou, fechando o placar em 4 a 2. O América-RN conseguiu uma importante vitória por 2 a 1 sobre o CRB-AL, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Com o resultado, o time potiguar subiu para o 14º, com 21 pontos, já o CRB é o 16º, com 20.