Londrina e Atlético abrem semifinais Londrina e Atlético Paranaense iniciam nesta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, a disputa por uma das vagas nas finais do Campeonato Paranaense. Eles repetem o confronto que já tinha acontecido em 2003, quando o Londrina eliminou o Atlético nas quartas-de-final, com um empate em casa; e no ano passado, quando o Atlético empatou a primeira partida das semifinais em Londrina e classificou-se com uma vitória por 3 a 1 em Curitiba. "Este ano novamente o Londrina em nosso caminho e nós no caminho do Londrina. Espero que seja jogo bom para nossa equipe", disse o goleiro Diego. Para o Londrina será ainda a oportunidade de afastar a péssima impressão que deixou no último jogo entre as duas equipes, quando perdeu por 5 a 0. "Eles vão entrar com tudo para tentar surpreender a gente", previu o meia Fabrício, do Atlético. Mas os jogadores do Londrina estão com os olhos voltados para as arquibancadas. "A torcida vai lotar o VGD e vamos dar essa alegria, que é uma grande vitória", afirmou o meia Nem. De acordo com o técnico do Londrina, Zezito, não faltará empolgação. "Nos superamos para passar à semifinal e agora temos as mesmas chances que eles", disse. Ele não terá o volante Edmilson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Por isso, mudou a formação do time, que terá três zagueiros, com a entrada de Nadson. No Atlético, o técnico Casemiro Mior vai deixar a definição para momentos antes da partida, alegando que o zagueiro Marcão e o atacante Aloísio precisam passar por uma avaliação médica. Na ala esquerda está certa a entrada de Etto, numa nova tentativa de encontrar o jogador ideal para a posição. O outro jogo das semifinais será disputado quinta-feira, em Irati, entre Iraty e Coritiba.