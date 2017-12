Londrina e Ceará empatam pela Série B No único deste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina e Ceará não saíram do empate de 0 a 0, no Estádio do Café, em Londrina, em jogo que não teve grandes emoções. Com o empate, o time paranaense assumiu o 11º lugar, com 24 pontos, já o time do Nordeste é o nono, com 25. Com término da rodada, três paulistas ficaram entre os oito primeiros: Palmeiras (líder e classificado), Marília (4º) e Portuguesa (8º). Além do líder Palmeiras, o vice-líder Botafogo já garantiu vaga na segunda fase. Completariam o grupo dos oito: Remo(3º), Sport (5º), Brasiliense (6º) e Avaí (7º).