Londrina e Ceará jogam pela Série B No único jogo deste domingo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Londrina-PR e Ceará se enfrentam, às 16 horas, no Estádio do Café, no interior paranaense. Ambas as equipes estão na briga por um lugar entre os oito primeiros - o time cearense para permanecer, enquanto os paranaenses para entrar. O time do Paraná tem 23 pontos, enquanto o cearense está com 24. No banco de reservas, um duelo à parte. Roberto Fernandes e Celso Teixeira, que já trabalharam no interior paulista, brigam por seus times, respectivamente, Londrina e Ceará. Fernandes deve realizar algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o América-RN por 2 a 0. Na lateral-direita, o jovem Cassiano deve ganhar vaga de Jamur, enquanto Rocha deve voltar a figurar entre os titulares no lugar de Germano. Na defesa, Dé e Haroldo disputam o lugar de Marcão. Ainda em dúvida, o técnico Celso Teixeira não sabe se escala o time no esquema 4-4-2 ou no 3-5-2. O certo é que o zagueiro Sidney, suspenso pelo terceiro amarelo, e o volante Roberto Ramos, contundido, estão fora. Jéferson e Garrinchinha serão os substitutos, respectivamente. Na vaga de Macedo, que não treinou durante a semana, o zagueiro Sousa e o meia Claudinho disputam a vaga.