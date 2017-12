Londrina e Ituano não saem do 0 a 0 Mesmo com a estréia do técnico Caio Júnior, que entrou no lugar de Raul Plassmann, o Londrina empatou com o Ituano por 0 a 0, neste sábado, no estádio do Café. O time paranaense soma agora 3 pontos em cinco partidas disputadas e é o antepenúltimo colocado da Série B do Brasileiro. Já o clube de Itu, que ainda não venceu jogando fora de casa, está em 16º lugar, com 6 pontos. Jogando sob a pressão de precisar vencer para escapar das últimas colocações, o Londrina começou bem a partida. No primeiro tempo, não fosse o goleiro André Luiz, que fez pelo menos duas defesas complicadas, o time da casa sairia com a vantagem. Mas, aos poucos, as forças foram se equilibrando. A melhor chance dos primeiros 45 minutos foi do Londrina. Aos 35, Léo invadiu a área sozinho e, por duas vezes esbarrou em excelentes defesas do goleiro do Ituano. No segundo tempo, quando o Ituano parecia melhor na partida, o estreante Jackson, que havia acabado de entrar, foi expulso. Mesmo assim, o time de Itu ainda acertou uma bola na trave, com Wilson Matias, aos 12 minutos. O Ituano volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h30, contra o Fortaleza, em Itu. Já o Londrina joga sábado: vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova-GO, a partir das 16 horas.