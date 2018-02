Londrina em busca da primeira vitória Na nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Londrina entra em campo neste sábado, às 16 horas, no Estádio do Café, tentando conquistar a primeira vitória em partida contra o América (RN). Entre as novidades, a estréia do técnico Lico, o terceiro que assume o time neste início de campeonato. Com ele, uma mudança radical na escalação, já testada nos coletivos. "O time teve mais pegada e foi mais objetivo", elogia. O experiente zagueiro Edinho Baiano, de 36 anos, e o também veterano volante Pingo, da mesma idade, devem estrear no jogo deste sábado. "A gente torce para que esses dois jogadores, pelo passado em grandes equipes, pela experiência adquirida, que eles possam dar uma tônica melhor, uma dinâmica de jogo", espera Lico. Além deles, a defesa também terá Vagner, de 31 anos, que originalmente é volante.