Londrina ganha e elimina o América-RJ O Londrina venceu o América-RJ por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio do Café, e se classificou à segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Rio, o time paranaense já tinha vencido por 1 a 0. Agora, irá enfrentar o Grêmio, que venceu o Serc-MS por 2 a 1. Com seis jogadores suspensos, pois estavam irregulares e não foram incluídos no Boletim Informativo Diário (BID), o técnico Raul Plasmann improvisou na escalação do Londrina, com dois volantes e um lateral jogando como zagueiros, no esquema 3-5-2. Assim, mesmo jogando em casa, o Londrina se fechou na defesa e foi pressionado o tempo todo pelo América. Mas no final, aos 45 minutos do segundo tempo, o atacante Ricardo marcou o gol da vitória do time paranaense.