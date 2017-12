Londrina joga pelo empate em Minas Um empate contra o Cruzeiro, às 20h30, no Mineirão, nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, garante o Londrina nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, para enfrentar o Corinthians. A vitória por 1 a 0, na primeira partida, trouxe confiança para os jogadores que não vinham fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense. No domingo, o time conseguiu a primeira vitória nessa competição e está na 5ª colocação, com quatro pontos, entre os oito times que disputam o campeonato. O técnico Freitas Nascimento está preocupado com o ataque que não vem concluindo com eficiência as oportunidades criadas. Por isso pediu reforços à diretoria. "Estamos pensando em ter melhor qualidade no meio e também um maior poder de fogo no ataque." O zagueiro Fernando, que está suspenso, dá lugar para Luciano Rot. "Peço a eles que acreditem que são capazes de ir lá e trazer a classificação", disse Nascimento.