Londrina muda para tentar vencer Na penúltima colocação na Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 3 pontos em 21 disputados, à frente apenas do Santo André, que perdeu 12 pontos, o Londrina espera começar a recuperação amanhã, às 20h30, contra o América, em Belo Horizonte (MG). Fora de campo, foram tomadas várias medidas visando restaurar a motivação dos jogadores. A principal foi a dispensa de sete atletas e a contratação de três mais experientes: o zagueiro Edinho Baiano, 36 anos, o volante Pingo, 36, e o atacante Flávio, 26. O técnico Caio Júnior espera que essa atitude mexa com os jogadores e faça com que os torcedores voltem a prestigiar o grupo. "O que eu quero é formar um grupo unido, que vista a camisa do Londrina com honra", afirmou. No início da semana, os jogadores tiveram uma conversa com o presidente do clube, o ex-atacante Carlos Alberto Garcia. "Não podemos exigir que eles ganhem sempre, mas que joguem de uma maneira mais digna, mais honrosa", disse.