Londrina novamente atrás da 1ª vitória O Londrina não perdeu as esperanças e, na 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda corre atrás da primeira vitória que possa lhe dar fôlego para sair da última colocação na tabela, onde está jogado com apenas 3 pontos. Um resultado positivo amanhã, contra o Caxias (22º colocado, com 8 pontos), às 20h30, no Estádio do Café, em Londrina, o colocará novamente à frente do Santo André (23º colocado, com 4 pontos), que entra em campo somente no fim de semana no complemento da rodada. Apesar da derrota por 4 a 2 para o Santo André, no sábado, o técnico Lico viu progresso na equipe, sobretudo com as estréias do zagueiro Luís Oscar, do volante Pingo e do atacante Carazinho. "Eles deram consistência aos três setores", acentuou. O treinador pretende que o time tenha um espírito mais ofensivo, colocando um jogador com essas características no lugar do volante Vágner, que cumpre suspensão. A última vitória do Londrina foi no dia 21 de março, diante do Adap, de Campo Mourão, no Campeonato Paranaense.