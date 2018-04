Londrina otimista para jogar em Jundiaí A vitória de sábado sobre o CRB, por 1 a 0, manteve as esperanças do Londrina de permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Por isso o técnico Abel Ribeiro pediu muito empenho e concentração para o jogo de amanhã, às 20h30, contra o Paulista, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP). O time paranaense continua na última colocação, a três pontos do penúltimo colocado, o Mogi-Mirim, e a sete do Anapolina, 18º colocado, que hoje escaparia do rebaixamento. Cada time ainda disputa 15 pontos. O técnico manterá os mesmos jogadores que garantiram a invencibilidade de três rodadas e, pela primeira vez neste campeonato, conseguiram uma vitória dentro de casa. "Foi uma vitória da determinação", elogiou Abel Ribeiro. O gol salvador saiu aos 48 minutos do segundo tempo, em chute de Réferson. Segundo o treinador, o Paulista é um time forte, principalmente quando joga em casa. No ano passado, também pela Série B, o Londrina perdeu por 7 a 1.