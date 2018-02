Londrina promete atacar o Mogi Mirim O técnico do Londrina, Caio Júnior, pretende que seu time seja agressivo na partida de amanhã, às 16 horas, contra o Mogi Mirim, no Estádio do Café, em Londrina. "Vamos procurar o gol porque a vitória tem que chegar de qualquer maneira", diz o técnico. "Estou confiante e acho que uma hora a coisa vai virar." O Londrina está no 22º lugar, com apenas 3 pontos. Tem o pior ataque, com 3 gols, e a pior defesa, com 14 gols. Mas, mesmo assim, está uma colocação acima do adversário de hoje, que tem só 2 pontos. "Se formos aplicados, determinados e confiantes como fomos no treino ganhamos esse jogo", acredita. Caio Júnior decidiu mudar a escalação e o esquema tático do Londrina que perdeu por 4 a 1 para o Vila Nova (GO). Com o retorno do zagueiro Réferson, o técnico retoma a formação com apenas dois defensores, permanecendo Fábio Carioca. Na lateral-esquerda, Luís Henrique recupera a posição de Leandro. O setor de meio-de-campo é o que terá mais alterações. Germano, que cumpriu suspensão, entra no lugar de Jackson, enquanto Rogério ocupa o espaço que era de Jean e Bolão deixa Léo no banco de reservas. Neném é o único que permanece nesse setor.