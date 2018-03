Londrina tem 1 dúvida contra Palmeiras O Londrina tem uma dúvida para enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 18 horas, no estádio Palestra Itália. O lateral-esquerdo Fabinho sofreu uma distensão na coxa esquerda no treino de quinta-feira e fará um teste antes do jogo. Se ele não puder jogar, Cassiano entra na lateral-direita e Lima passa para a esquerda. O time do técnico Roberto Fernandes está com 19 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro e tenta se manter entre os 8 melhores colocados.