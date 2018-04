Londrina tenta mostrar dignidade Já rebaixado para a Série C do Brasileiro, o Londrina tenta ao menos fazer uma despedida com dignidade no último jogo do campeonato diante de seus torcedores, neste sábado, às 16 horas, no estádio do Café, contra a Portuguesa. Por isso mesmo, o técnico Abel Ribeiro dedicou os últimos dias para motivar o grupo a manter a cabeça erguida nos dois últimos jogos que restam na Série B. "Depende da gente ter dignidade como profissionais, apesar das dificuldades que são muitas", afirmou. As dificuldades são ainda maiores porque a Portuguesa está pretendendo um lugar entre os classificados para a próxima fase da Série B e, para isso, precisa vencer os dois jogos que restam. "Realmente é difícil, mas temos que honrar a profissão e terminar bem nossa participação", disse o zagueiro Edinho Baiano. Fora de campo, o time também tem um dia agitado, com a eleição do novo presidente, visto que Carlos Alberto Garcia renunciou ao cargo.