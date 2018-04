Londrina, Tupi e Uberaba avançam à 3.ª fase da Série D

Após perder a primeira partida por 3 a 1, em Londrina, o São José venceu por 1 a 0, em Porto Alegre, mas pelo saldo de gols a vaga ficou para os paranaenses. Agora, o Londrina espera o vencedor do confronto entre Chapecoense e Corinthians Paranaense. Na partida de ida, em Curitiba, os catarinenses venceram por 3 a 0 e podem perder por até dois gols de diferença.

O Tupi recebeu o Fluminense, da Bahia, em Juiz de Fora, e conseguiu uma virada por 4 a 2. No jogo de ida, em Feira de Santana, houve empate por 1 a 1, e graças a essa vitória o time mineiro se garantiu. Agora espera o vencedor de Paulista e Macaé, que jogam neste domingo no Rio de Janeiro.

O Uberaba fez o necessário ao vencer o Brasília por 2 a 0, no estádio Uberabão, em Uberaba. Como havia perdido o primeiro jogo por 3 a 2, a vitória bastou para o time avançar à terceira fase. O time do Triângulo Mineiro aguarda o classificado de Uberlândia e Araguaia. No primeiro jogo, os mineiros venceram por 3 a 2.

A 2.ª fase é disputada por 20 clubes no formato de mata-mata, com jogos de ida e volta. Os critérios de desempate são similares aos da Copa do Brasil. Os times que fizeram melhor campanha na 1.ª fase terão como vantagem apenas o fato de realizar o segundo jogo em casa.

Em caso de empate no número de pontos e saldo de gols, o gol feito fora de casa pode fazer a diferença. Se persistir a igualdade, haverá cobrança de pênaltis. Os dez vencedores passam à 3.ª fase.

Confira os jogos de volta da 2.ª fase da Série D:

Sábado

São José-RS 1 x 0 Londrina-PR

Tupi-MG 4 x 2 Fluminense-BA

Uberaba-MG 2 x 0 Brasília-DF

Domingo

15 horas

Macaé-RJ x Paulista-SP

Chapecoense-SC x Corinthians-PR

16 horas

Ferroviário-CE x Sergipe-SE

Central-PE x Alecrim-RN

17 horas

São Raimundo-PA x Genus-RO

18 horas

Nacional-AM x Cristal-AP

Araguaia-MT x Uberlândia-MG