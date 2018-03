Londrina vence a Lusa por 4 a 2 A Portuguesa sofreu nesta sexta-feira sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no estádio do Café, em Londrina, a equipe paulista foi derrotada pelo Londrina por 4 a 2. A Portuguesa começou melhor e abriu o marcador aos 8 minutos. O lateral Cláudio foi para o ataque e fez um cruzamento perfeito na primeira trave. O centroavante Alex Alves se antecipou aos zagueiros e cabeceou para marcar 1 a 0. O Londrina empatou aos 17 minutos. Numa jogada pelo setor esquerdo Fumaça cruzou, o goleiro Gléguer saltou mas não desviou, Paraguaio que acompanhava a jogada desviou para marcar: 1 a 1. A equipe da casa virou aos 43 minutos. Paraguaio chutou forte, a bola bateu na trave e voltou para o campo de jogo. A defesa da Portuguesa estava desatenta e deixou Marcelo Silva livre de marcação. O atacante não titubeou e desempatou. Para o segundo tempo os dois treinadores não fizeram qualquer modificação em suas equipes. A partida começou equilibrada, com os dois times buscando o gol. O Londrina tentando ampliar a vantagem enquanto a Lusa procurava o empate. E na melhor jogada da Portuguesa, aos 11 minutos, Ricardo Lopes chutou forte, da entrada da área, e o goleiro Marcelo saltou e espalmou a escanteio quando a bola entraria no canto esquerdo. A Lusa foi surpreendida aos 14 minutos. O meia Fumaça recebeu fora da área, livre de marcação, e chutou no canto direito baixo sem chance de defesa para o goleiro Gléguer: 3 a 1. O Londrina esteve perto de mais um gol aos 22 minutos. Fumaça recebeu na pequena área e chutou. Gléguer defendeu largou, a bola sobrou para Rocha que completou para o gol, mas no meio do caminho William desviou para escanteio. Aos 30 minutos Alex Alves tabelou com Cláudio. O lateral entrou na área e foi derrubado por Cassiano. O árbitro marcou pênalti. Alex Alves cobrou e marcou, aos 31 minutos. Apesar de diminuir a vantagem do time paranaense a Lusa não conseguiu reagir. Ao contrário. Foi o Londrina quem marcou mais um gol aos 43 minutos. Numa arrancada pela lateral-esquerda, Valdeir foi à frente e cruzou para a área. Marcelo Silva cabeceou e fez 4 a 2. Na próxima rodada a Lusa enfrenta o Brasiliense no Canindé. O Londrina pega o Anapolina.