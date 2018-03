Londrina vence a primeira na Série B Mesmo não mostrando bom futebol, o Londrina fez o suficiente para vencer o CRB, por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira à noite, no Estádio do Café, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Estes foram os três primeiros pontos do time paranaense. O CRB só tem um ponto. Anderson abriu o placar aos 20 minutos, cobrando pênalti para o CRB. Com outro pênalti, cobrado por Anderson Lobão, o Londrina empatou aos 33 minutos. O mesmo Anderson Lobão fez o gol da vitória aos 33 minutos do segundo tempo. No Castelão, em Fortaleza, o Ceará só empatou com o Caxias, por 1 a 1. O time gaúcho, que somou seu segundo ponto, saiu na frente com um gol de Rogério aos 32 minutos. O empate do Ceará aconteceu aos 31 minutos da etapa final. Garrinchinha cobrou pênalti , deslocando o goleiro Sady, mas a bola caprichosamente tocou na trave. No rebote, Nenê completou para ajudar seu time somar o primeiro ponto na competição.