Londrina ganha do Juventude em confronto direto pela Série C

Apenas dois jogos movimentaram a 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo. E a festa foi só dos visitantes. Enquanto o Londrina voltou a vencer em duelo direto com o Juventude, o Botafogo-PB manteve viva as esperanças de se classificar à próxima fase.

Em pleno estádio Alfredo Jaconi, o Londrina surpreendeu e espantou a má fase com a vitória sobre o Juventude por 3 a 1. Os paranaenses não venciam há três partidas, mas deram a volta por cima e subiram para os 21 pontos, assumindo o terceiro lugar do Grupo B.

Os gaúchos, por outro lado, seguem em quarto lugar, com 18 pontos, e pode perder o lugar no G4 nesta segunda-feira, caso a Portuguesa, com 15, vença o Madureira no encerramento da rodada, nesta segunda-feira.

No Batistão, em Aracaju, o Botafogo-PB bateu o Confiança por 2 a 1 e se manteve vivo na briga pela fase da próxima fase. O time paraibano subiu para os 16 pontos, em sexto lugar, quatro atrás do ASA, que fecha o G4. Já o Confiança caiu para sétimo, com 15.

Confira os jogos da 12.ª rodada:

Sábado

Guaratinguetá 2 x 1 Brasil

Tupi 1 x 0 Guarani

Fortaleza 1 x 0 Cuiabá

Vila Nova-GO 1 x 0 Águia

Caxias 2 x 1 Tombense

Salgueiro 1 x 1 Icasa

Domingo

Juventude 1 x 3 Londrina

Confiança 1 x 2 Botafogo-PB

Segunda-feira

20h30 - Portuguesa x Madureira