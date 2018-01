Londrina vence Parana de virada O Paraná Clube perdeu para o Londrina, de virada, por 3 a 2, neste sábado à tarde, no Estádio Willie Davids, em Maringá. Foram os três primeiros pontos do Londrina no Campeonato Paranaense, que está na quarta rodada. O Paraná tem quatro pontos. O técnico Carbone pode ser dispensado. Há seis jogos o time não vence, tendo sofrido três derrotas consecutivas. Com pouca criatividade no meio e ataque e falhas na marcação, o Paraná deu espaço para o Londrina no primeiro tempo, permitindo que fossem criadas várias oportunidades de gol, desperdiçadas pelos atacantes. Apesar disso, foi o Paraná quem abriu o placar. Após uma cobrança de falta, Reinaldo completou de cabeça aos 17 minutos. Dois minutos depois, o mesmo jogador ampliou cobrando pênalti. Os gols não deram a tranqüilidade ao Paraná, que continuou falhando. Aos 29 minutos, em uma cobrança de falta, a bola bateu no peito do goleiro Marcos e voltou para Daniel, livre dentro da pequena área. O jogador apenas tocou para diminuir para o Londrina. O Paraná voltou para o segundo tempo com as mesmas deficiências na marcação e permitindo o crescimento do Londrina. Aos 17 minutos, Marcos Cruz recebeu dentro da área e empatou a partida. O Paraná começou a ensaiar uma reação, mas foi o Londrina quem garantiu a virada no placar, aos 25 minutos, por intermédio de Paulinho.