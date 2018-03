Londrina vence União na Série B Em um jogo marcado pelas confusões do árbitro Venicius Costa da Costa, o União São João perdeu, por 1 a 0, para o Londrina, na tarde deste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio do Café, no norte do Paraná. Com a derrota, o União continua na lanterna da competição, com três pontos, enquanto o time paranaense saltou para o sexto lugar, com 18. Sem muitos lances de perigo e com os times praticando um futebol pouco brilhante, os principais lances do jogo foram as confusões de Venicius Costa, que validou um gol irregular do Londrina e depois voltou atrás, anulando-o, e ainda expulsou três jogadores do União (Juliano, Mauro e Flávio). O único gol do jogo aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, com o meia Fumaça, ex-Santos. Anapolina - Sem muitas dificuldades, a Anapolina, décima colocada com 16 pontos, goleou o Gama, 22º com 10, por 4 a 2, em Anápolis. Os gols do Anapolina foram marcados por Ademir, Cacá, Donizeti e Leonardo Goiano, enquanto Lindomar e Leonardo Manzi marcaram para o Gama. A 11ª rodada fechou com supremacia dos grandes clubes. O Botafogo-RJ lidera com 21 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 20, e Náutico, com 19 pontos.