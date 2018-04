Longa viagem do Palmeiras para Tijuana, no México, preocupa Kleina

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina não gostou de saber que o Palmeiras terá de enfrentar o Tijuana nas oitavas de final da Copa Libertadores, o que só foi definido no final da noite de quinta-feira, com o término da fase de grupos da competição. Uma longa viagem ao México e o gramado sintético onde o time local manda os seus jogos são as duas maiores preocupações do treinador palmeirense.

"Temos de pensar no próximo adversário. Temos de estudar. É uma longa viagem e precisa ter uma logística bem trabalhada e lá também tem a grama sintética. Tudo pode acontecer", projetou o treinador, que também já espera por mais dificuldades caso consiga a classificação. "Depois tem São Paulo, Atlético, Corinthians e Boca. Quem sair daí estará muito fortalecido", destacou.

Preocupado com a semana que tende a ser desgastante, o treinador deve reduzir a carga de treinos e pode mandar a campo no domingo um time totalmente reserva. "Teremos viagens longas e temos de estar atentos para definirmos a logística. Vamos ter de colocar o ''pijama training''. Jogar, viajar e concentrar", completou.

No domingo, o Palmeiras enfrenta o Ituano, em Itu, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Com 34 pontos, a equipe está na quinta posição e ainda tem chances de encerrar este estágio da competição entre os quatro mais bem colocados, que terão a vantagem de atuar em casa nas quartas de final.