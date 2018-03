Lopes adota estilo Felipão no Vasco O técnico do Vasco, Antônio Lopes, resolveu adotar o estilo do treinador da seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, e afirmou que vai montar uma "família na equipe. Ele assegurou que o fato de não ter "estrelas" no elenco evitará que problemas de vaidade apareçam na equipe. "Esta garotada do Vasco está com muita vontade de vencer e isso é o que importa", disse Lopes. "Vamos trabalhar unidos e formar um ambiente de família para nos ajudar a conseguirmos nossas vitórias." Lopes realizou seu primeiro treinamento coletivo hoje e fez modificações no Vasco. O lateral-esquerdo Jorginho foi escalado no meio-de-campo, no lugar de Ricardo Bóvio. De acordo com o treinador, o atleta já atuou nesta posição no Palmeiras, seu antigo clube.