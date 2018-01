Lopes aguarda renovação de Ramon O técnico do Vasco, Antônio Lopes, está acompanhando de perto as ações da diretoria na formação do elenco para a próxima temporada. Satisfeito com as renovações contratuais de jogadores importantes como o goleiro Hélton, além da garantia na permanência dos meias Petkovic e Léo Lima e do atacante Valdir, o treinador espera agora a renovação de Ramon. "Ele deseja permanecer no Vasco em 2003. Ele foi nosso destaque nesse ano e só não disputou a artilharia do Campeonato Brasileiro por causa das contusões", afirmou Lopes. O treinador também aguarda com ansiedade a confirmação da contratação do atacante Marques.