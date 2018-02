Lopes ainda não definiu o Corinthians Antônio Lopes não parecia tão confiante como das outras vezes ao comentar das possibilidades de o Corinthians entrar com força máxima no clássico desta segunda-feira contra o São Paulo. O cansaço evidente durante o segundo tempo da partida contra o Paraná, no último sábado, preocupa ? e muito. Mais do que nunca, o treinador ficará dependendo do fisiologista Renato Lotufo. Os titulares nem treinaram na tarde deste domingo. Só fizeram um trabalho de recuperação muscular e a bateria de exames exigida pela comissão técnica. Lotufo não parecia muito animado com os resultados. ?Não sou eu quem veto. Eu faço o controle e passo os resultados dos testes, que são bem objetivos, mas cabe ao Lopes analisar se vale a pena ou não colocar determinado atleta em campo?, ressaltou. O fisiologista não quis dizer quais são os jogadores que mais preocupam. No entanto, Antônio Lopes não escondeu que Carlitos Tevez está nessa lista. O argentino saiu do Pacaembu, no sábado, praticamente se arrastando e não se mostrou muito empolgado em voltar a jogar 48 horas depois. ?O Tevez é um jogador que corre demais e, por isso, se desgasta muito. Lógico que tem um desgaste maior que o dos outros e esse curto espaço de tempo de recuperação preocupa?, admitiu Lopes. O único desfalque é o volante Bruno Octávio, que ainda não se recuperou de torção no tornozelo direito. Se por um lado, Carlitos está ?meia bomba?, por outro, Nilmar está pronto, mesmo depois de jogar quase os 90 minutos contra os paranaenses. ?A gente vem de uma maratona pesada, mas me sinto bem. Não joguei no meio da semana (pela Sul-Americana), então tem outros jogadores piores. Mas todos estão a fim de jogar?. Marinho também não quer perder essa. O beque garantiu que não fará marcação especial em Amoroso. ?Não podemos esquecer dos meias e dos volantes, que sempre aparecem lá na frente?, ressaltou. Marinho gozou do são-paulino Souza ao ver uma foto do meia com o tal ?beija-flor? nas costas. ?Esse beija-flor está meio crescido! É gavião. Ele deu brecha para falarem. Espero que no jogo, também esteja com a gente?. O vice-presidente do Timão, Andrés Sanchez provocou. ?Até agora, eles ainda não são campeões mundiais. Ganharam a Toyota. A Fifa diz que o único campeão é o Corinthians?.