Lopes alerta contra clima de já ganhou Somar pontos diante do São Caetano nesta quarta-feira significa, ao Corinthians, chegar ao duelo contra o Internacional, no domingo, podendo conquistar seu quarto título nacional por antecedência em caso de vitória. Por isso o técnico Antônio Lopes promete uma blitz diante do adversário, no duelo das 21h45, num Anacleto Campanella praticamente todo preto e branco. A torcida corintiana comprou quase todos os 12 mil ingressos vendidos. ?Bom resultado no futebol é somente a vitória,? afirmou o treinador, abrindo mão de um empate que já seria suficiente para entrar contra os gaúchos com a chance de levantar a taça. Empatando amanhã, e o Inter comprovando o favoritismo e batendo o Brasiliense, o líder do Campeonato Brasileiro chegaria ao duelo de domingo, no Pacaembu, com 4 pontos de vantagem. Batendo os gaúchos, a vantagem corintiana subiria para 7 pontos, restando somente duas rodadas (6 pontos em disputa). Tudo lindo, maravilhoso para torcedores e jogadores. Mas não para Antônio Lopes. O assunto ?quase campeão? anda o tirando do sério. Sempre sisudo e fechado, o técnico hoje não conseguiu conter a postura. No último treino antes do duelo com o São Caetano, a empolgada torcida invadiu o Parque São Jorge. Cerca de 500 pessoas presenciaram o último preparativo. E, ao final dos trabalhos, não se conteve e soltou o grito: ?é campeão, é campeão?. Para desespero de Lopes que dirigiu-se ao vestiário contrariado, balançando a cabeça de forma negativa, desaprovando a euforia presenciada. Mais uma vez alertou contra o clima de já ganhou. E pregou, exigiu, o discurso de pés no chão, bem ensaiado e apresentado pelos atletas. Um dia após falarem que fizeram pacto para conquistar o título domingo, os jogadores voltaram atrás e disseram estar pensando apenas no duelo com o São Caetano. ?Chefe que não cobra, está agindo incorretamente. Tem de cobrar os atletas permanentemente?, orgulhava-se Lopes, logo após repudiar e proibir o assunto festa. Sempre educado, hoje mostrou-se amargo e, não poupou críticas às notícias que viu. A maioria por declarações de seus comandados. ?O dever da imprensa é informar a coisa certa, a verdade. Vi coisas inverídicas, que nunca existiram?, emendou. Lopes busca, de todas as formas, não dar armas para provocar o rival e dificultar, ainda mais, o confronto. Mostrar as qualidades do rival é uma de suas estratégias. ?Um time bem armado, com jogadores de nível de seleção brasileira. O Edílson é excepcional, Paulo Miranda, Gustavo e Thiago são muito bons?, afirmou. ?Temos de jogar com toda seriedade, aplicação e motivação se quisermos somar os três pontos?, disse. ?O São Caetano merece todo o respeito, é um adversário dificílimo e que venceu o Corinthians no primeiro turno (2 a 0, em pleno Pacaembu).? Para evitar nova surpresa, coloca o time no ataque, na base da pressão total, sobretudo pelas laterais. ?O Gustavo Nery é nossa força ofensiva. E o Eduardo também está muito bem.?